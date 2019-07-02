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Хиты продаж

Кабель Lightning 8-pin Mizoo Colorful Graffiti, 1 метр, №04
Доставка в течении 7 дней

FM-модулятор Earldom + Bluetooth ET-M26 черный
780 ₽
Доставка в течении 7 дней

Защитное стекло Glass 5D для Honor 10 черный
350 ₽
Доставка в течении 7 дней

Защитное стекло Тех.упаковка для iPhone XR/11
100 ₽
Доставка в течении 7 дней

Портативный аккумулятор Joyroom Candy D-M150 (10000 mAh) черный
Доставка в течении 7 дней

Портативный аккумулятор Meki Smart ice (5200 mAh) шоколад
1 300 ₽
Доставка в течении 7 дней

Защитное стекло Glass 5D для Honor V20/Nova 4 черный
350 ₽
Доставка в течении 7 дней

Новинки

Кейс Silicon Cover для Honor 20/Huawei Nova 5T желтый
400 ₽
Доставка в течении 7 дней

Кабель MicroUSB Xiaomi с переходником Type-C 0,3 м., белый
Доставка в течении 7 дней

Кейс Silicon Cover для Honor 20/Huawei Nova 5T черный (без лого)
400 ₽
Доставка в течении 7 дней

Портативный аккумулятор Meki Smart ice (5200 mAh) шоколад
1 300 ₽
Доставка в течении 7 дней

Кейс Silicon Cover для Honor 20/Huawei Nova 5T перламутр
400 ₽
Доставка в течении 7 дней

Кейс Silicon Cover для Huawei P Smart Z/Y9 Prime (2019)/Honor 9X черный
400 ₽
Доставка в течении 7 дней

Акции

Кабель Type-C MIZOO X-700 (колба) 0,6 м., желтый
Доставка в течении 7 дней

Кабель Lightning 8-pin Mizoo X-700 (колба), 0.7 метра, красный
156 ₽
Доставка в течении 7 дней

Кабель Lightning 8-pin Mizoo Colorful Graffiti, 1 метр, №11
Доставка в течении 7 дней

Кабель Lightning 8-pin Mizoo Colorful Graffiti, 1 метр, №12
Доставка в течении 7 дней

Кабель MicroUSB MIZOO Colorful Graffiti (1м) №18
250 ₽
Доставка в течении 7 дней
История компании
2007
2004

Молодой и очень амбициозный юноша с хорошими предпринимательскими способностями, открывает собственное дело. Бизнес Андрея Громыко: маленький контейнер на радиорынке. Предложение: линейка самых модных мобильных телефонов Simens, Nokia, Ericsson, Alkatel, Sony.

2005

На радиорынке уже 3 контейнера. Они все входят в мелкую торговую сеть «100 друзей».

Ассортимент сети расширяется до аксессуаров на мобильные телефоны. Бизнес-стратегию Андрея называют «недальновидной». К слову, в 2004-м , к аксессуарам никто серьезно не относится. Нет культуры использования чехлов или защитных стекол. Покупательский спрос чрезвычайно низок.

2006

Торговые точки «100 друзей» становятся неожиданно популярными. Мобильные телефоны перестали покупать «один на семью», теперь всем нужны аксессуары. От покупателей нет отбоя. На радиорынке уже 10 контейнеров и 1 магазин.

2007

Торговая сеть «100 друзей» выходит на международный уровень. Начинаются отношения с крупнейшими производителями аксессуаров в Китае. Она становится единственной компанией в Красноярске, кто помогает покупателю «прочувствовать все прелести» трендовой заводской продукции из поднебесной, вместо китайских подделок, к которым все привыкли. Компания входит в тройку лидеров региона.

2008

У компании «100 друзей» появились последователи и несколько десятков конкурентов. Все подхватывают тренд. Приходится работать в жестких условиях и каждый день пересматривать «программу лояльности» к клиенту.

2009

Компания становится крупнейшим поставщиком аксессуаров в Красноярске. Работает по прямому контракту с заводами Китая. И уходит в оптовую торговлю.

2011

К основателю компании «100 друзей», крупному региональному поставщику Андрею Громыко обращаются розничные партнеры, с просьбой поделиться «секретами мастерства». Он становится куратором-консультантом большинства розничных точек Красноярска по продаже мобильных аксессуаров.

2013

В ТК «Атмосфера дома» открывается первый магазин. Так зарождается розничная сеть «100 друзей».

2014

Сеть «100 друзей» растет, открываются еще 5 магазинов.

2016

Штат расширяется до 40 сотрудников. Сеть «100 друзей» становится региональной. Магазины открываются в Новосибирске, Иркутске, Абакане, Зеленогорске, Железногорске, а также в Кемерово, Шарыпово и Назарово.

2019

Сейчас компания «100 друзей» это - 50 магазинов, больше 100 сотрудников, 1 000 000 довольных покупателей и 15 лет непрерывного развития. Одна из лучших в городе школ менеджеров по продажам.

50 Открыто более
50 салонов продаж
100 сотрудников
1 000 000 довольных покупателей

Наша уникальность

«100 друзей» - это магазины шаговой доступности. Мы всегда рядом!

«100 друзей» - это грамотные продавцы. За нашими прилавками стоят эксперты. Мы всегда поможем!

«100 друзей» - это ваша цифровая энциклопедия. Советы о совместимости технологий, лайфхаки, помощь в ремонте и подключении. Мы найдем нужное решение!

Миссия

Быть социально ответственной компанией. "Открытой" к покупателям и сотрудникам. Давать покупателю то, что ему нужно, по самой лучшей цене. Используя "самые современные технологии и непрерывно развиваясь"!

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Отзывы наших клиентов

Сергей

02.07.2019
Кейс KOT Slim Series для Honor 9 (силикон) прозрачный

Достоинства:

Углы имеют уплотнения, отверстия под разъем зарядки и гарнитуры защищены от попадания пыли специальными заглушками.

Недостатки:

При частом использовании зарядки или гарнитуры заглушки мешают. Основная беда силиконовых чехлов это появление желтизны. Хватает на 3-5 месяцев.

Отзыв:

Отличный прозрачный силиконовый чехол.

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