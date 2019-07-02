Хиты продаж
Кабель Lightning 8-pin Mizoo Colorful Graffiti, 1 метр, №04
FM-модулятор Earldom + Bluetooth ET-M26 черный
Защитное стекло Glass 5D для Honor 10 черный
Защитное стекло Тех.упаковка для iPhone XR/11
Портативный аккумулятор Joyroom Candy D-M150 (10000 mAh) черный
Портативный аккумулятор HK Bonen GlassPrint (HP-055) (10000 mAh) BY-004
Портативная колонка Somho S-327 (bluetooth/громкая связь) синий
Защитное стекло Glass 5D для Honor V20/Nova 4 черный
Новинки
Портативный аккумулятор HK Bonen GlassPrint (HP-055) (10000 mAh) BN-005
Автомобильное зарядное устройство 12V/24V 2USB Woxcell WZ2 (2,4A) черный
Портативный аккумулятор HK Bonen GlassPrint (HP-055) (10000 mAh) BN-003
Кейс Silicon Cover для Huawei P Smart Z/Y9 Prime (2019)/Honor 9X черный
Акции
Портативный аккумулятор HK Bonen GlassPrint (HP-055) (10000 mAh) BN-001
Молодой и очень амбициозный юноша с хорошими предпринимательскими способностями, открывает собственное дело. Бизнес Андрея Громыко: маленький контейнер на радиорынке. Предложение: линейка самых модных мобильных телефонов Simens, Nokia, Ericsson, Alkatel, Sony.
На радиорынке уже 3 контейнера. Они все входят в мелкую торговую сеть «100 друзей».
Ассортимент сети расширяется до аксессуаров на мобильные телефоны. Бизнес-стратегию Андрея называют «недальновидной». К слову, в 2004-м , к аксессуарам никто серьезно не относится. Нет культуры использования чехлов или защитных стекол. Покупательский спрос чрезвычайно низок.
Торговые точки «100 друзей» становятся неожиданно популярными. Мобильные телефоны перестали покупать «один на семью», теперь всем нужны аксессуары. От покупателей нет отбоя. На радиорынке уже 10 контейнеров и 1 магазин.
Торговая сеть «100 друзей» выходит на международный уровень. Начинаются отношения с крупнейшими производителями аксессуаров в Китае. Она становится единственной компанией в Красноярске, кто помогает покупателю «прочувствовать все прелести» трендовой заводской продукции из поднебесной, вместо китайских подделок, к которым все привыкли. Компания входит в тройку лидеров региона.
У компании «100 друзей» появились последователи и несколько десятков конкурентов. Все подхватывают тренд. Приходится работать в жестких условиях и каждый день пересматривать «программу лояльности» к клиенту.
Компания становится крупнейшим поставщиком аксессуаров в Красноярске. Работает по прямому контракту с заводами Китая. И уходит в оптовую торговлю.
К основателю компании «100 друзей», крупному региональному поставщику Андрею Громыко обращаются розничные партнеры, с просьбой поделиться «секретами мастерства». Он становится куратором-консультантом большинства розничных точек Красноярска по продаже мобильных аксессуаров.
В ТК «Атмосфера дома» открывается первый магазин. Так зарождается розничная сеть «100 друзей».
Сеть «100 друзей» растет, открываются еще 5 магазинов.
Штат расширяется до 40 сотрудников. Сеть «100 друзей» становится региональной. Магазины открываются в Новосибирске, Иркутске, Абакане, Зеленогорске, Железногорске, а также в Кемерово, Шарыпово и Назарово.
Сейчас компания «100 друзей» это - 50 магазинов, больше 100 сотрудников, 1 000 000 довольных покупателей и 15 лет непрерывного развития. Одна из лучших в городе школ менеджеров по продажам.
50 салонов продаж
Наша уникальность
«100 друзей» - это магазины шаговой доступности. Мы всегда рядом!
«100 друзей» - это грамотные продавцы. За нашими прилавками стоят эксперты. Мы всегда поможем!
«100 друзей» - это ваша цифровая энциклопедия. Советы о совместимости технологий, лайфхаки, помощь в ремонте и подключении. Мы найдем нужное решение!
Миссия
Быть социально ответственной компанией. "Открытой" к покупателям и сотрудникам. Давать покупателю то, что ему нужно, по самой лучшей цене. Используя "самые современные технологии и непрерывно развиваясь"!