2005

На радиорынке уже 3 контейнера. Они все входят в мелкую торговую сеть «100 друзей».

Ассортимент сети расширяется до аксессуаров на мобильные телефоны. Бизнес-стратегию Андрея называют «недальновидной». К слову, в 2004-м , к аксессуарам никто серьезно не относится. Нет культуры использования чехлов или защитных стекол. Покупательский спрос чрезвычайно низок.